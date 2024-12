Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 11 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

11ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil calcio con la Champions League maschile e femminile, il volley con la Champions League femminile ed il Mondiale per Club maschile, gli scacchi con la tredicesima partita del Mondiale, lo sci alpino con la Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.La seconda giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta andrà in scena alla Duna Arena di Budapest (Ungheria): altre sei finali sono indopo i sei record del mondo fatti segnare ieri, mentre in casa Italia si riparte dai due argenti colti da Alberto Razzetti nei 200 misti e della staffetta 4×100 stile libero maschile.Guarda il Mondiale per Club di volley maschile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa Roma affronterà il Wolfsburg nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League di calcio femminile 2024-2025: le giallorosse dovranno affrontare una trasferta in terra tedesca non semplice, nella consapevolezza di avere potenzialmente due risultati su tre per centrare la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per club.