Spesa contesa sul confine | alt ai pendolari svizzeri dimezzata la franchigia

Como – Dal primo gennaio diventerà meno conveniente fare acquisti in Italia,compresa, per gli. La colpa una volta tanto non è nostra, nonostante l’aumento più che considerevole dei prezzi dovuto all’inflazione riempire il carrello oltreè sempre conveniente per chi vive in Canton Ticino o nei Grigioni, a correre ai ripari questa volta è stata la Svizzera che ha deciso di abbassare lada 300 a 150 franchi per persona al giorno su tutti gli acquisti oltre. Un modo per favorire il commercio locale e porre un freno al cosiddetto “smo della”. “Il Dipartimento federale delle finanze adempie le richieste formulate in due iniziative cantonali (di San Gallo e Turgovia, ndr) di limitare il turismo degli acquisti”, spiega in una nota il Consiglio federale di Berna.