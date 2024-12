Ilrestodelcarlino.it - Sindacati in piazza a Calenzano: sciopero generale per la sicurezza sul lavoro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

PRATO"Basta morti sul". Iconfederali Cgil-Cisl-Uil scendono inper chiederesui luoghi didopo l’ennesima strage di lavoratori al deposito di carburanti die ad appena dieci mesi dall’incidente mortale al cantiere di via Mariti, a Firenze. Un’emergenza che non può essere più rimandata e che chiede provvedimenti concreti per fermare la strage infinita. Cgil Firenze, Cisl Firenze Prato e Uil di Firenze hanno proclamato unoprovinciale per le ultime quattro ore del turno di oggi. Uno stato di agitazione nel quale inseriscono un presidio-manifestazione, che si tiene alle 14.30 inVittorio Veneto a. Un momento per condividere insieme il dolore per le cinque vite spezzate dall’esplosione delle 10 e 22 minuti e 18 secondi di un lunedì che sarebbe dovuto essere un normale giorno di inizio settimana di