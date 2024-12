Sport.quotidiano.net - Real Isola batte Gavena e torna in zona play-off in Serie A1

I campioni in carica delfanno loro anche il remake dell’ultima finale ‘scudetto’ col(3-1 firmato Sassaroli, Lami e Marini) eno in-off nel girone A diA1. Scendendo in A2, invece, nel girone C primo successo stagionale per il Brusciana, che con Resta e Romeo Maestrelli regola 2-0 a San Pierino l’Atletico Team, mentre nel D una doppietta di Buttitta permette al San Quirico di espugnare Malmantile e di agganciare gli amaranto al terzo posto. Ecco il quadro completo.A1, girone A:3-1; Limitese-4 Mori 2-2; Castelnuovo-Strettoio 2-1; Casa Culturale-Sovigliana 2-0; San Gimignano-Scalese 0-1; Certaldo-Stabbia 3-1. Riposava: Ferruzza. Classifica: Casa Culturale 30; Ferruzza 23; Limitese 21;15; Castelnuovo 14; 4 Mori e Sovigliana 13; Strettoio e12; Scalese 11; Certaldo 6; Stabbia 4; San Gimignano 3.