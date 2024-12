Notte da incubo per una ragazza | sequestrata tutta la notte e violentata in casa da uno straniero conosciuto in discoteca

Leggi su Dayitalianews.com

Unadaper una21enne che, insieme ad un’amica, la sera di lunedì 9 dicembre si era recata in unain via Alessio di Tocqueville a Milano, dove avevaun uomo di 40 anni originario del Bangladesh e un suo amico.La violenta aggressione inIl 40enne avrebbe proposto all’amico e alle due ragazze di continuare la festa asua, in via Francesco De Sanctis, nel quartiere Stadera. Qui l’uomo avrebbe consumato alcol e droga, infatti i carabinieri del nucleo radiomobile che sono intervenuti successivamente hanno trovato inbottiglie vuote e banconote arrotolate, e sarebbe diventato improvvisamente violento.La persona che era in compagnia dell’uomo e l’amica della 21enne sono riusciti a mettersi in fuga, mentre laè rimasta bloccata inin balia del 40enne.