Ilrestodelcarlino.it - Nicola Lodi risponde alle critiche sulla chiusura degli uffici postali a Barco e Ravalle

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non ci sta l’assessore. "Ai residenti che ci accusano di non aver dimostrato vicinanzaloro esigenze, vorreire che non è assolutamente così". E spiega, in una lunga ricostruzione, quello che è successo negli ultimi mesi, a partire dalla decisione delle Poste di chiudere l’o ale di ’tagliare’ alcuni giorni all’o di Rav, che resterebbe aperto tre giorni a settimana., che ha la delegaFrazioni, spiega cosa è successo e l’impegno che ha messo in campo fin da subito il Comune per scongiurare lo stop delle Poste al, quartiere densamente abitato con una fortissima percentuale di anziani. A cominciare dall’abbattimento totale del canone di locazione per la struttura che si trova in un immobile del Comune proprio per convincere le poste a fare un tanto atteso passo indietro.