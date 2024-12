Dilei.it - Mocha mousse hair: le ispirazioni e tendenze capelli 2025

Leggi su Dilei.it

Un marrone caldo, avvolgente, sofisticato: è ilil colore che il Pantone Color Institute ha scelto per ilcome nuance dell’anno. E che si può declinare nell’arredamento di interni, nello stile, ma anche nel make-up e nei.E quindi via ai castani con sfumature che ricordano un perfetto mix tra cacao, cioccolato e caffè grazie a quella che nella presentazione viene definita: “una tonalità marrone saporita”. Che possiamo declinare per i nostrilook, dando un tocco sofisticato al nostro aspetto perché si tratta di un colore elegante e raffinato, glamour e discreto.E allora prepariamoci a dare nuova vita alle nostre chiome, con legiuste per poterlo sfoggiare anche noi e regalarci uno stile alla moda e che segue le ultime, a chi sta beneLa prima domanda che ci si pone, ogni volta che Pantone annuncia il colore dell’anno, è se questo potrà stare bene su di noi.