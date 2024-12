Quotidiano.net - L’ombra dell’Intelligenza Artificiale sull’omicidio di Brian Thompson, il manager assicurativo di New York

Poco più di un anno prima che il CEO di UnitedHealthcare,, venisse assassinato a Midtown Manhattan per mano del 26enne Luigi Mangione, una causa legale intentata contro il giganteche guidava rivelò quanto fosse diventato draconiano il suo processo di negazione dei reclami. Lo scorso novembre, gli eredi di due ex pazienti UHC presentarono una causa in Minnesota, sostenendo che l'assicuratore utilizzasse un algoritmo AI per negare e annullare i reclami di pazienti anziani già approvati dai loro medici. Chi è Luigi Mangione, da mago della tecnologia all’omicidio del CeoL'algoritmo in questione, noto come nH Predict, avrebbe avuto un tasso di errore del 90% e secondo le famiglie dei due uomini deceduti che hanno presentato la causa, UHC ne era a conoscenza.