Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: caos assoluto sulla scacchiera, può succedere di tutto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:39 6? perche deve trovare quell’unica mossa che lo salva.13:38 7? per.13:37 .MANON LA TROVA! 31. Ce4, adessoha una sola possibilità ed è Tf8!13:36 Mossa giocata dain 19 secondi, adesso può arrivare il cambio delle Torri in e8.13:35 30. Tde1 Df7SBAGLIA! Doveva entrare nel finale di Donna contro Torri!13:34 15 minuti a disposizione di, decisione importante in arrivo per lui. Davvero molto importante, di quelle che decide come giocare il finale.13:32 17? rimasti sull’orologio di. Che può anche evitare di piazzare una Torre in e1 e decidere invece per la più chiaramente offensiva Td6, attaccando la Donna e costringendola con ogni probabilità a tornare indietro.