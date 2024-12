Lanazione.it - Laapataa Ladies vince il 24/o River to River Florence Indian Film Festival

Firenze, 11 dicembre 2024 - È “Laapatas” (India, 2023, 124’), opera selezionata per rappresentare l’India nella corsa agli Oscar firmata dalla regista Kiran Rao, ad aggiudicarsi quest’anno iltoAudience Award, riconoscimento del pubblico per il miglior lungometraggio in concorso al 24/oto, l’unico evento cinematografico in Italia interamente dedicato alla cinematografia e alla cultura dell’India, con la direzione di Selvaggia Velo. “Satira tagliente - si legge in una nota - che affronta con ironia la tematica della cultura patriarcale in India, ilinterpretato dalla superstar Nitanshi Goel segue le vicende di due giovani spose che, a causa dell’abito matrimoniale identico e del velo che copre a entrambe il volto, durante un viaggio in treno si ritrovano scambiate dai rispettivi mariti.