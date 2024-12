Panorama.it - La nuova arma politica si chiama filantropia

«Gli europei sono stati immigrati clandestini in Africa per secoli. Hanno saccheggiato. Trafficavano esseri umani. Hanno massacrato. Questa è la conseguenza». È l’allucinante messaggio scritto sullo scafo blu di Solidaire, l’ultima nave della flotta Ong del mare, che porta migranti in Italia. L’tore è l’attore, pilota e filantropo argentino, nato a Genova, Enrique Piñeyro, che in collaborazione con gli spagnoli di Open Arms ha fatto salpare una vera ammiraglia lunga 66 metri, larga 15 e con una coperta di 353 metri quadrati. Piñeyro è un dettaglio nel club dei super ricchi, soprattutto americani.Panorama traccia la mappa dei filantropi che incassano e spendono cifre da capogiro. Nicoletta Dentico, autrice del libro Ricchi e buoni? - Le trame oscure del filantrocapitalismo (Emi), sostiene che le visioni «umanitarie» delle fondazioni dei ricchissimi e generosissimi, da John Rockefeller a Bill Clinton e Mark Zuckerberg, «sono potenti strumenti di controllo planetario».