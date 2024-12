Kraven – Il Cacciatore recensione del film con Aaron Taylor-Johnson

Leggi su Cinefilos.it

– IldelconUltimo chiodo sulla bara del SSU (il Sony Spider-Man Universe) è stato affidato a– Il, in sala dall’11 dicembre e che vede protagonistanell’antieroe/protagonista/villain/paladino della giustizia del titolo, un ruolo non meglio definito per un personaggio che nei fumetti è inequivocabilmente e splendidamente cattivo. Tra azione sanguinaria, performance altalenanti e una sceneggiatura che definire lacunosa è dire poco, ilperfetto arriva in sala ma finisce per essere l’unica vittima di un progetto perdente a monte. Perché se si vuole raccontare la nascita di un villain e se pure si vogliono trovare le ragioni della sua cattiveria nella sua Origin story, bisogna pur prendere una posizione e andare fino in fondo con la discesa nel lato oscuro del personaggio.