Bergamonews.it - Intossicati da un braciere in casa, curati in camera iperbarica a Zingonia

Leggi su Bergamonews.it

San Paolo d’Argon. Due persone, una donna S.S. di 41 anni e un uomo S.R.K. di 37 anni sono rimastida monossido di carbonio nella loro abitazione in via Del Ceradello a San Paolo d’Argon nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 dicembre. Immediato l’intervento dei medici che con un’ambulanza hanno trasportato i due pazienti all’Ospedale di Seriate.I pazienti sono poi stati trasferiti alle 6.20 di mercoledì 11 dicembre in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità didove sono stati sottoposti ad un trattamentoinha avuto inizio pochi minuti più tardi. I pazienti sono quindi stati trasportati nuovamente all’ospedale di Seriate.