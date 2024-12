Ilgiorno.it - Insonnia e riflessioni notturne: un incontro tra vicini di casa

Negri Mi capita di non aver sonno, da un po’. Così giro per. Meglio: deambulo. Provo a farmi scorrere la notte addosso. A volte mi affaccio alla finestra. Ho poco da vedere: un cortile affondato, senz’alberi, la facciata del palazzo di fronte: finestre tutte buie. Ma ieri notte un vetro opaco al quinto piano dei dirimpettai (io sto appollaiato al quarto) si è tutto illuminato. E dentro quella luce galleggiava un’ombra spessa, mobile. E oltre quell’ombra si sporgeva, a vetro aperto, la faccia di un orientale, gonfia e di cattivo umore. Tra le labbra penzolava una sigaretta. "Un cuoco cinese – ho pensato – un cuoco cinese in un bagno turco che fuma sigarette alla soia". Luoghi comuni, ma tant’è: la miaè diventata la sua: "Gli altri credono che io sia fatto di gomma – ho pensato che pensasse la faccia affacciata – e che abbia l’anima di carne.