Incidente sul lavoro nel Frusinate | due operai cadono da un tetto un morto

Ennesima tragedia sul mondo dela San Vittore del Lazio, nel. Stamattina unmortale si è consumato dopo le 11 nell'area della Lamberet, società francese specializzata nella realizzazione di rimorchi-frigorifero e nella trasformazione di furgoni adattandoli al trasporto alimentare in ambiente coibentato. Dueimpegnati nella manutenzione deldi un capannone in località San Cesario sono caduti da un'altezza di circa 6 metri. Uno di loro èprima dell'arrivo in ospedale: la vittima aveva 53 anni. Per l'altro è stato chiesto l'intervento di un'eliambulanza.