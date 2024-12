Laprimapagina.it - Imu 2024: cosa sapere sulla scadenza di dicembre e chi deve pagare

Laper il pagamento dell’Imu, l’Imposta Municipale Unica, si avvicina. Il termine è fissato al 16, una data che coinvolge milioni di contribuenti italiani. In questo articolo esploriamo cos’è l’Imu, chi è tenuto a pagarla e come effettuare il versamento.Cos’è l’ImuL’Imu è un’imposta patrimoniale che si applica sugli immobili. Introdotta nel 2012, questa tassa rappresenta una delle principali fonti di finanziamento per i comuni italiani. L’obiettivo è quello di fornire ai comuni le risorse necessarie per gestire i servizi pubblici locali, come la manutenzione delle strade, i trasporti e la gestione dei rifiuti.L’Imu non si applica all’abitazione principale, salvo che questa non rientri nelle categorie catastali di lusso (A1, A8 e A9). Tuttavia, è dovuta per seconde case, immobili commerciali, terreni agricoli e altri beni immobili.