Terzotemponapoli.com - Il reparto offensivo del Napoli e Kvara. E senza il georgiano…

I numeri ‘offensivi’ del: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Fermi a 5 reti, uno score che si è ripetuto solo due volte nell’era De Laurentiis con Osimhen nel ’21 e con Milik nel ’19, mentre per trovare un dato peggiore bisogna arrivare al 1995/96, quando i migliori marcatori siglarono solo 3 reti in 15 match”., forse da Udine.Come e quale sarà iltskhelia? Di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “L’ipotesi di reintrodurre il 3-5-2, con Raspadori o Simeone a supporto di Lukaku, è più di una semplice suggestione. Il centravanti belga, che ha beneficiato in passato di partner come Lautaro all’Inter e Dybala alla Roma, ha dimostrato di trovarsi in difficoltàuna seconda punta”.La ‘resistenza’ diin-LazioDi seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino.