I centri psichici e l’energia vitale | una conferenza all’associazione Archeosofica di Arezzo

, 11 dicembre 2024 – I: unadiProsegue con successo “Experia”, l’interessante ciclo di conferenze organizzato dalla Associazione, sezione di, nella sua sede di via Alessandro Dal Borro, 58 con ladal titolo “I”, in programma sabato 14 dicembre alle ore 17,00. I due relatori di questo incontro, Roland Peraj e Daniela Valensin, con l’aiuto di immagini proiettate su un grande schermo, presenteranno il loro originale contributo per comprendere meglio come funziona e come può essere utilizzata quella “energia” definita, a ragione, “”, che ci viene principalmente fornita dal Sole con il suo calore e dal cibo che abitualmente mangiamo.