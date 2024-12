Inter-news.it - Darmian: «Ora focus sul campionato. Inter ha un’idea chiara!»

Leggi su Inter-news.it

Matteoha parlato al termine di Bayer Leverkusen-, sfida vinta dai tedeschi con il punteggio di 1-0. Questo il suo commento.LE DIZIONI – Così Matteoa Sky Sport nel post-partita di Bayer Leverkusen–, match terminato 1-0 per il gol di Nordi Mukiele nei minuti finali: «Ci vorrà la miglioreper passare. Abbiamo tante partite, ma ci prepareremo nel migliore dei modi. Ora stacchiamo con la Champions e ci concentriamo subito sul».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «Orasulha!»)©-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati