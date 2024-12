Dai canoni idrici 65 milioni per la provincia di Bergamo | finanziano 16 progetti di messa in sicurezza e manutenzione

Bergamonews.it - Dai canoni idrici 6,5 milioni per la provincia di Bergamo: finanziano 16 progetti di messa in sicurezza e manutenzione

Sedici interventi diindel territorio o distraordinaria attesi da tempo saranno finanziati daidelle grandi derivazioni idroelettriche per un totale di 6.466.071,58 euro: lo ha stabilito la Giunta regionale che ha approvato lo schema di convenzione tra il Pirellone e ladiper il loro utilizzo a beneficio di 20 Comuni.I criteri di riparto sono stati condivisi e concordati preventivamente con l’Unione delle Province Lombarde tenendo conto delle specificità dei singoli territorio, ma anche delle caratteristiche fisiche e amministrative di ogni realtàle, quali la superficie territoriale, la popolazione residente, il numero pratiche delle piccole e grandi derivazioni,attesi delle piccole e grandi derivazioni.“Con questo atto – spiega il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alberto Mazzoleni – la Regione ha definito ida trasferire agli enti locali per l’esercizio delle funzioni attribuite in materia di utilizzo delle acque pubbliche.