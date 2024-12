Agi.it - Da Gubbio a Castiglione del Lago, l'Umbria accende gli alberi da record

AGI - Inil Natale è quello deglida: dadel, passando per Deruta e Campello sul Clitunno, glidel cuore verde d'Italia sono 'extra-large'. Includendo anche Terni dove brilla non un albero, ma la Stella di Miranda. A, dal 1981, sul monte Ingino, splende l'albero di Natale più grande del mondo: 300 luci per disegnare la sagoma, 400 a illuminare l'interno della sagoma, 250 quelle per delineare la stella che occupa una superficie di 1000 metri quadrati e brilla a un passo dalla basilica del patrono Ubaldo, in onore del quale si celebra la festa dei Ceri ogni anno. La sagoma è alta 750 metri, per 450 di larghezza, per 7.500 metri lineari di cavi: "Più o meno la grandezza di 30 campi da calcio". Dal 1991 l'albero diè nel Guinness dei primati.