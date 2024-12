Ilrestodelcarlino.it - Crolla il tetto per la neve, due cani sotto le macerie: il salvataggio dei vigili del fuoco

Reggio Emilia, 11 dicembre 2024 –ildi una vecchia stalla dismessa a causa delle abbondanti nevicate, dueintrappolatilevengono salvati daidel. Ildella struttura all’improvviso è collassato su se stesso. I due animali sono stati liberati entrambi dai pompieri e consegnati al proprietario in buone condizioni. Il crollo si è verificato nel Comune di Castelnovo Monti in via Bora del Musso 18. Sul posto idele i carabinieri di Castelnovo Monti.