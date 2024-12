Oasport.it - Cricket, le convocate dell’Italia per gli Europei: 15 azzurre alla ricerca del titolo continentale

La seconda edizione dello EuropeanWomen’s Championship è scattata a Malaga, in Spagna, con la Challenger Division, mentre per vedere all’opera l’Italia occorrerà attendere la Premier Division, in programma dal 15 al 20 dicembre, in cui leaffronteranno le selezioni di Inghilterra XI, Irlanda XI, Scozia XI e Paesi Bassi XI.Il principale torneodifemminile, organizzato da EuropeanNetwork, si disputerà al Cartama Oval di Malaga: levogliono lanciare la sfida alle campionesse in carica di Inghilterra XI. Il round robin si svolgerà da domenica 15 a giovedì 19 dicembre, mentre venerdì 20 si disputerà la fase finale.Nel round robin l’Italia affronterà le altre quattro selezioni per due volte, per un totale di otto incontri e due turni di riposo: le prime quattro classificate si affronteranno nell’ultima giornata per il