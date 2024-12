Cinema Mastroianni l’omaggio del Moma a 100 anni dalla nascita

Leggi su Ildenaro.it

Nel centenario della, ile Cinecittà festeggiano Marcelloe la sua eredità artistica con Marcello e Chiara: A Family Affair, una speciale retrospettiva che celebra il grande attore italiano e mette in luce i successi della Chiara. L’evento, ospitato dal Museum of Modern Art di New York dal 12 dicembre al 5 gennaio 2025, offre al pubblico una selezione di 17 titoli che vedono protagonista, tra cui alcuni nuovi restauri realizzati da Cinecittà, e 6 pellicole interpretate da Chiara: l’attrice inaugurerà questa selezione la sera del 12 dicembre, quando introdurrà la prima americana del nuovo restauro realizzato da Cinecittà in 4K di Le Notti bianche (1957) di Luchino Visconti, insieme alla presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia. «Marcello and Chiara: A Family Affair ci offre una nuova occasione per mostrare al pubblico di tutto il mondo un’importante missione di Cinecittà che riflette su tre temi fondamentali per il: la conservazione, il restauro e la divulgazione – spiega Sbarigia -.