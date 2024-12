Lortica.it - Chiusura della scuola “Pitagora” della Chiassa per interruzione dell’energia elettrica il 12 dicembre

A seguitocomunicazione del fornitore di un'fornitura di energiaprevista per giovedì 12, dalle ore 9:00 alle 16:30, in una zonafrazioneSuperiore, è stata disposta laprimaria statale "".La decisione è stata adottata con ordinanza del Sindaco, considerata l'indispensabilitàper il normale svolgimento delle attività scolastiche e per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'edificio. Lariguarderà esclusivamente la giornata di giovedì 12.