Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 10 anni arriva sola a Lampedusa, unica sopravvissuta a un naufragio con 44 vittime. La ong: “A galla su una camera d’aria”

Una bambina di 10circa èta dasu una barca. A soccorrere il barchino partito da Sfax, in Tunisia, il giorno dell’Immacolata sono stati gli operatori del veliero Trotamar III, della ong tedesca Compass collective, che hanno sbarcato la bambina all’alba, al molo commerciale dell’i. La piccola migrante, da quello che i soccorritori sono riusciti a capire, è originaria della Sierra Leone.Sarebbe lei l’deldi una barca in metallo verificatosi tre giorni fa. Da Sfax erano partiti in 45 , ma la barca, secondo il racconto fatto dalla minore ai soccorritori, è affondata a causa di una tempesta. Il veliero di Compass collective era in zona per un altro intervento, alle 3.20 della notte. La, è stato riferito, si teneva agrazie a unae a un giubbotto di salvataggio.