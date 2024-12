Ilrestodelcarlino.it - Benfica contro la maledizione di Guttmann: Bruno Lage sfida il Bologna in Champions

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ilnon vincerà una coppa internazionale per almeno un secolo!". Chissà se ci riuscirà, richiamato a settembre alla guida dei lusitani per prendere il posto dell’esonerato Roger Schmidt, a spezzare l’incantesimo lanciato da Bela, il tecnico magiaro che all’inizio degli anni ‘60, dopo aver interrotto bruscamente i rapporti con la dirigenza, maledì i biancorossi di Lisbona tuonando la frase letta qualche riga qui sopra. Un malaugurio che i portoghesi si portano dietro come un fardello da più di sei decenni, con nove finali internazionali perse consecutivamente. Soltanto il tempo ci dirà sesarà in grado di farcela e di diventare così il nuovo eroe di una delle due sponde della capitale. Di certo, però, l’allenatore sa che dei rossoblù non bisogna fidarsi. "Sarà difficile – dice – ilè un avversario molto preparato.