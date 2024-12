Ilrestodelcarlino.it - Benfica-Bologna, Gianni Morandi e la carica dei tremila tifosi rossoblù

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 11 dicembre 2024 – Anche se sul campo i risultati non sono certo dei migliori, idelnon perdono mai la fede, soprattutto se si tratta di Champions League. Sono infattii sostenitoriche hanno raggiunto in queste ore Lisbona per assistere al match di questa sera all’Estadio Da Luz tra i padroni di casa dele la squadra guidata da Vincenzo Italiano. Tra di loro il più celebre – e il più festeggiato di tutti, visto che proprio oggi compie 80 anni tondi tondi – è senza dubbio, che questa mattina è decollato insieme con la moglie Anna in direzione del Portogallo, e che poco prima del decollo ha anche improvvisato dal microfono di bordo alcune strofe di ‘C’era un ragazzo’ insieme con gli altri passeggeri. Tra i tantiarrivati a Lisbona ci sono anche i membri del Gruppo Lajos Detari’, indimenticato talento ungherese deldei primi anni Novanta, che ha sede a Volta Reno, frazione di Argelato, che in mattinata si sono subito recati nel cuore del centro della capitale portoghese, a Praça do Comercio, per l’immancabile foto di rito con i colori