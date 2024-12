Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter 1-0 al 90?, ma vincono noia e la pigrizia

L’perde la prima partita di questa Champions League subendo anche il primo gol in sei partite disputate fin qui. Lo ha fatto al novantesimo, su una disattenzione difensiva (non la prima in partita) e con il gol di Mukiele nel finale. Lavista in campo e lahanno avuto il sopravvento, su tutto, anche sulle scelte discutibili dell’arbitro e i problemi con la comunicazione e il VAR.ALLA FINE – La sfida tra, valida per la sesta giornata della Champions League, si chiude con la vittoria di misura dei tedeschi grazie a un gol di Mukiele al 90’. Una partita caratterizzata da equilibrio,e polemiche arbitrali, che ha visto entrambe le squadre lottare senza creare grandi emozioni fino all’episodio decisivo nei minuti finali. Al rientro dagli spogliatoi, l’arbitro Vincic ha comunicato ai capitani l’assenza del supporto VAR a causa di un problema tecnico, aggiungendo ulteriore incertezza alla partita.