Atletica Paralimpica, il raduno nazionale giovanile al Tre Fontane di Roma. A Padova, il settore corsa in carrozzina

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, il Centro di PreparazioneTrediospiterà ildi Para. L’incontro coinvolgerà atleti under 23, tra cui i membri dell’Academy, il Gruppo Promo del Club Azzurro e alcuni giovani promettenti, convocati per essere valutati attraverso test specifici.Ilfederale si inserisce nel programma di monitoraggio e sviluppo tecnico della FISPES, per favorire il percorso di crescita degli atleti in vista della nuova stagione, che vedrà il culmine dell’attivitànegli European Para Youth Games (EPYG) di Istanbul, in programma dal 21 al 28 luglio 2025.Nel corso della due giorni al Centro di Preparazione, gli atleti saranno sottoposti a test più approfonditi rispetto a quelli previsti nei raduni territoriali, sotto la supervisione del Direttore Tecnico dellamaggiore Orazio Scarpa.