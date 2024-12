Lanazione.it - Arte e solidarietà: asta benefica per la Casa Famiglia Papa Giovanni Paolo II

C’è un filo che lega l’e la. Entrambe nascono da un moto interiore. E spesso riescono a regalare storie che scaldano l’anima. Se poi, come in questo caso, vanno a braccetto, riescono quasi a muovere a commozione. Sabato e domenica saranno battuti all’dei quadri in favore delle iniziative benefiche della parrocchia di Santa Rita. Le opere d’appnevano alla collezione di un privato, Luana Marioni, che ha deciso di lasciarle in eredità allaII, forse la creazione più importante della parrocchia guidata da don Luigi Pellegrini: una onlus sita in via Pascoli che dà ospitalità a ragazzi con problemi familiari e con disabilità. Non sono quadri banali: si tratta di opere di grande valore, realizzate da artisti del calibro di Lorenzo Viani, Menghino, Possenti, Munziger, Treccani, Francesconi, Pieraccini, Saporetti, Maccari e Russo.