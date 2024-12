Bergamonews.it - Anziana muore travolta da un’auto: non aveva documenti con sé, giallo sull’identità

Calolziocorte (Lecco). Dramma a Calolziocorte nella serata di martedì 10 dicembre. Un’è morta dopo essere statadain via Cavour, traversa della Lecco-Bergamo.L’allarme è scattato alcuni minuti prima delle 18: la dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Calolziocorte che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.Una donna di 40 anni, alla guida di una Volvo station wagon, stava procedendo in direzione di Lecco, percorrendo via Roma: all’altezza della cappelletta la donna avrebbe svoltato a sinistra, in via Cavour, per tornare a casa. L’era scesa dal marciapiede per attraversare la strada a pochi metri dall’incrocio ed è statadalla macchina senza che la 40enne avesse il tempo di vederla e frenare.