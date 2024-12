A Roma una mostra con le poesie inedite di Donatella Colasanti

Leggi su Ildenaro.it

, 11 dic. (askanews) – A vent’anni dalla scomparsa di, l’Associazione Aci&Galatea-con il sostegno di Zétema eCapitale, vuole rendere omaggio alla ragazza sopravvissuta al massacro del Circeo con ladi Teresa Coratella “La città si colora di rosa”., cercò di raccontare il suo dolore attraverso numerosi scritti poetici, recentemente raccolti nell’antologia “Ascoltai la mia voce” cura di Plinio Perilli editi da Zona. In questo libro sono raccolte molte delle sue, edite e, pubblicate per volontà del fratello Roberto: la vita disi è fermata nel 2005 per un tumore al seno, ma i suoi versi continuano a testimoniare la vitalità, il coraggio, la tenacia di una donna che non si è mai piegata alla violenza subita, e che l’ha anzi riscattata anche grazie alla poesia.