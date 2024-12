Zonawrestling.net - WWE: Rhea Ripley rompe il digiuno, primo match singolo a RAW dopo quasi un anno

è tornata sotto i riflettori nella puntata della notte scorsa di RAW, disputando il suonel brand rosso dal 1° gennaio 2024.unsegnato dagli infortuni,ha fatto il suo ritorno in un duro Anything Goescontro Raquel Rodriguez, riaccendendo la loro intensa rivalità. L’incontro ha segnato un momento cruciale per, che è stata una delle forze più dominanti della WWE ma è rimasta fuori dai giochi per lunghi periodi durante l’. L’ultima volta cheaveva lottato in una RAW risaliva all’episodio di “Day 1”, rendendo il suo ritorno un evento di grande rilievo.ha affrontato la sua storica rivale Raquel Rodriguez senza mostrare segni di rallentamento, mentre le due si sono scontrate ferocemente in ogni angolo dell’arena.