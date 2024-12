Vuole restare coi nonni; 14enne pontina rifiuta l’adozione Il Ministro accoglie la sua richiesta

Leggi su Dayitalianews.com

Una ragazza di 14 anni ha vinto la sua battaglia per rimanere con imaterni, dopo anni trascorsi in una casa famiglia. La vicenda ha richiamato l’attenzione pubblica ed è stata oggetto di un’interrogazione parlamentare, portando infine a una decisione favorevole da parte delle autorità giudiziarie.La storiaLa giovane era stata allontanata dalla famiglia nel 2020 a seguito dell’attivazione di un codice rosso per i maltrattamenti subiti dal padre nei suoi confronti e verso la madre. Durante il periodo in casa famiglia, la ragazza ha espresso ripetutamente il desiderio di vivere con imaterni. Questa volontà è stata ribadita anche presso il centro di neuropsichiatria infantile che la segue e documentata dagli psicologi nelle relazioni consegnate ai giudici.Il nonno, un ex militare della Guardia di Finanza, si era dichiarato fin dall’inizio disponibile adre la nipote, offrendo una soluzione all’interno del nucleo familiare.