Sport.quotidiano.net - Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Monti e Benvenuti a segno: l’Edelweiss non è più sola in coda

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ecco risultati,e classifiche delle squadre forlivesi(tanti i rinvii, ogni * indica una gara in meno). Fratta terza, Edelweiss non più ultima da(girone D, 16ª giornata): Fratta Terme-Riccione 2-0 (Candoli, Errani), Misano-Forlimpopoli 4-0 (2 Nigro, Gravina, Marcaccini, Dhamo), Classe-Civitella 1-0 (Scoglio), San Pietro in Vincoli-Edelweiss Jolly 1-2 (Montemaggi;). Classifica: Young 35; Misano 34; Fratta Terme 32, Bakia 29; Riccione, Classe 27; Diegaro 26; Cervia 25; Civitella 22; S. Pietro in Vincoli 20; Stella 18; Verucchio, Savignanese 16; Forlimpopoli, Castelbolognese 12; Frugesport 9; Edelweiss Jolly, Bellariva 8. Prima(girone G, 14ª giornata): Modigliana-Carpena 0-1 (Fedele), San Pancrazio-Meldola Mauro; Anon Ouraga), Santa Sofia-Bagnacavallo 1-2 (Campacci; Djamil, Signani), Savarna-Savio 3-1, San Vittore-Fosso Ghiaia 3-3.