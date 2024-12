Siria trovato il corpo dell’attivista Mazen al-Hamada Era nel carcere dell’orrore di Sednaya

Leggi su Open.online

Ilal-è stato rineldi, in. A riportare la notizia è Middle East Eye. al-era uno degli attivisti antigovernativi più importanti. Per anni ha denunciato gli abusi della struttura di. Lì fu imprigionato nel “mattatoio umano” per oltre un anno e mezzo, con l’accusa di aver tentato di introdurre illegalmente latte in polvere per neonati nel 2012. Finito dietro le sbarre più volte, durante gli anni della rivoltana nel 2011 e 2012, per anni ha parlato degli abusi fisici, mentali e sessuali subiti in prigione. Dopo il rilascio nel 2014 ottenne asilo politico in Olanda, continuando la sua missione di sensibilizzazione contro le torture e le violazioni dei diritti umani nel regime di Bashar al-Assad. Aveva deciso di tornare a Damasco all’inizio del 2020.