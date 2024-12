Ilrestodelcarlino.it - Sfratto a Cesena: Khalifa Gaouem costretto a vivere in strada sotto la pioggia

Borse, scarpe, effetti personali, tutto in mezzo a una. Inizia così, tra le lacrime, la giornata di, 75enne originario della Tunisia e in Italia con regolare permesso di soggiorno, che ieri mattinaunabattente è stato sfrattato dalla polizia locale dal garage in cui abitava da due anni in via Longiano a. "Mi hanno buttato fuori di casa – dice– sono in mezzo allacon lae con tutte le mie cosel’acqua. C’è il letto che si sta bagnando, le scarpe, i vestiti, niente è al riparo. Avevo chiesto di aspettare ad eseguire l’ordinanza di, di non buttarmi fuori di casaquellainsistente, ma non hanno voluto sentire ragioni. In più la chiave del mio furgone, dove potevo trovare un riparo momentaneo e riporre le mie cose, è rimasta chiusa dentro il garage, e mi hanno detto che dovrò aspettare 24 ore per riaverla".