Raccolta differenziata a Taranto, ed è subito caos

Tarantini Time QuotidianoPrima di affrontare le criticità che caratterizzano l’ormai consolidata mala gestione dei Rifiuti Urbani (RU) acittà, un’anomalia rispetto all’andamento nella provincia ionica, occorrerebbe puntualizzare vari criteri che ci indica la normativa in questione e che non abbiamo mai rispettato. La parte quarta del Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006) pone alcuni obblighi, che andrebbero considerati dai comuni, riguardo la gestione dei Rifiuti Urbani: 1) La percentuale minima di(RD), dal 2012, dovrebbe essere pari al 65% (nel 2023 ha fatto solo il 23,8% ed attualmente la media dei primi 9 mesi del 2024 è del 22,5%);2) La gestione dei Rifiuti Urbani, e di conseguenza la loro RD, va garantita secondo criteri di Efficienza, Efficacia, Economicità e Trasparenza (il contrario, ad oggi, avviene in città, dove riceviamo un servizio inefficiente, inefficace, sprecone e poco trasparente);3) La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (se la gestione dei Rifiuti Urbani e la loroè inefficiente o carente, come accade a, il servizio non darà beneficio alla comunità e al massimo ne trarranno vantaggio solo i soggetti privati che hanno in mano le attività di smaltimento/incenerimento).