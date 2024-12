Lapresse.it - Nba, i Knicks battono i Raptors 113-108: è la quinta vittoria in sei partite

I New Yorkhanno resistito e hanno battuto i Toronto113-108 lunedì sera per la loroin seiin Nba. Gli ospiti mandano tre giocatori a quota 20 e oltre: Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges (autore di 24 punti con 9/14 al tiro e 5/8 da tre) e Jalen Brunson (20 con 11 assist).Karl-Anthony Towns knocked down the clutch triple to seal the @ny‘ 15th win of the season in a thriller in Toronto ?Bridges: 23 PTS, 5 3PMBrunson: 20 PTS, 11 ASTBarrett: 30 PTS, 8 REB, 4 AST pic.twitter.com/vDRl5exUXY— NBA (@NBA) December 10, 2024: nuovo infortunio per BarnesScottie Barnes deiè uscito a metà del terzo quarto a causa di una distorsione alla caviglia ed è stato aiutato dai compagni di squadra a uscire dal campo, incapace di appoggiare il peso sul piede destro.