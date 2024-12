Musica, presentato 'Voice of Heritage' per la salvaguardia del patrimonio italiano

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Rafforzare la presenza internazionale delle Istituzioni di alta formazione artistica,le e coreutica (Afam) del sud Italia e valorizzare illeattraverso la digitalizzazione. Questo l’obiettivo dis of Heritage: From Beneventan Manuscripts to Modern Music Through the Lens of Innovation’, il progetto congiunto tra l’Università Pegaso, il Conservatorio di Benevento e il Conservatorio di Campobasso, un programma sostenuto da un finanziamento di 4 milioni di euro per la creazione di un archivio globale accessibile grazie alle moderne tecnologie. Grazie anche al supporto dell’Università Pegaso, i Manoscritti Beneventani saranno digitalizzati e resi accessibili online, creando una piattaforma consultabile da studiosi e appassionati didi tutto il mondo, in collaborazione con la University of Texas.