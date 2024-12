Universalmovies.it - MUAHS Guild Awards | Tutte le nomination 2025

Leggi su Universalmovies.it

Quest’oggi la Make-Up Artists & Hair Stylists, IATSE Local 706) ha annunciato i candidati per la 12° edizione annuale dei.Con l’annuncio delledei Golden Globeieri (trovate lea questo indirizzo) è partita ufficialmente la stagione degli attesi premi cinematografici. Tra i primi premi relativi alle tante associazioni cinematografiche hollywoodiane, quest’oggi è toccato alla Make-Up Artists & Hair Stylists, che come noto, assegna i riconoscimenti ai migliori trucchi e le migliori acconciature della stagione in corso.Tra i film – e le serie tv – più nominati di questa edizione spazio per The Penguin, Beetlejuice Beetlejuice, The Substance e The Deliverance. Altri nominati illustri sono stati, inoltre, Il Gladiatore 2, Deadpool & Wolverine e Wicked.