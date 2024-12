Nerdpool.it - MCU: il ritorno di Chris Evans come Captain America non è una buona idea. Ma…

, l’ex volto di, potrebbe tornare nell’MCU, ma il suo coinvolgimento rischia di compromettere l’eredità del personaggio e il futuro del Marvel Cinematic Universe. Dopo aver debuttato nel 2011 in: Il primo Vendicatore e aver interpretato il ruolo in dieci film fino al 2019 con Avengers: Endgame, la conclusione dell’arco narrativo di Steve Rogers è stata emozionante e definitiva. Tuttavia, con le voci che vedrebberoapparire in Avengers: Doomsday nel 2026, la domanda è inevitabile: tornerà a vestire i panni di? E, se sì, è davvero una?Il problema di riportare Steve Rogers nell’MCULa conclusione della storia di Steve Rogers in Avengers: Endgame è stata un momento toccante e ben costruito. Dopo aver guidato i Vendicatori contro Thanos, Steve decide di vivere la vita che gli era stata negata, tornando indietro nel tempo per trascorrere i suoi giorni con Peggy Carter.