"Magnifica presenza": lo spettacolo di Ozpetek al Manzoni, tra risate ed emozioni

Appena si apre il sipario si respira subito un'aria di mistero. Si avverte qualcosa di misterioso che porta lo spettatore in una dimensione tra reale e fantastico. Lo" di Ferzan, in scena al teatroda ieri e fino al 22 dicembre, è un susseguirsi di, dima anche, come tutte le opere del regista, un momento di riflessione. Non si tratta di un riadattamento scenico del film ma di una rilettura, di un nuovo affascinante viaggio nel tempo sospeso tra reale e sogno. Il regista tra i più amati del cinema, prosegue così il percorso inaugurato con Mine Vaganti, facendo rivivere sul palcoscenico i protagonisti di uno dei suoi film cult. La scena si apre su una sala di una splendida dimora degli anni '40, è da lì che si dipana la storia di Pietro, un ragazzo sensibile e gay innamorato di Massimo, un uomo incontrato tre anni prima in un locale di Milano con cui ha avuto una fugace relazione e che da allora non riesce a dimenticare, continuando ininterrottamente a telefonargli ed inviargli messaggi.