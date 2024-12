Oasport.it - LIVE Conegliano-Maritza Plovdiv 3-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: match senza storia, le Pantere mantengono la vetta del girone

21.47 Adesso Conegliano può concentrarsi sul suo impegno nel Mondiale per Club. La Imoco farà infatti parte delle otto compagini che si giocheranno il titolo intercontinentale messo in palio in Cina nella settimana che verrà. Le Pantere troveranno in Milano l'avversario più temibile per la conquista della competizione: di certo le ragazze di Daniele Santarelli saranno la squadra da battere nella kermesse iridata.21.45 Il premio dell'MVP è stato assegnato a Cristina Chirichella. Il centrale azzurro ha disputato un'ottima partita, mettendo a segno otto punti, tra i quali troviamo due muri, con una precisione del 75% in attacco.