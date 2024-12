Lanazione.it - La giovane produttrice aretina Anastasia Mancini la nuova presidente del Movimento turismo del vino Toscana

Arezzo, 10 dicembre 2024 – È laladeldel. Succede a Violante Gardini Cinelli Colombini (Az. Agr. Donatella Cinelli Colombini) da qualche mese alla presidenza deldelnazionale. La nomina è arrivata il 9 dicembre in occasione dell'ultima riunione del Consiglio direttivo. Nata nel 1981 ad Arezzo dove vive e lavora nell'azienda di famiglia, Buccia Nera,ha studiato legge all'Università di Bologna, e ha due figli dall'enologo Sandro Nalli. "Spero di poter portare un buon contributo ale mi piacerebbe coinvolgere nuove Cantine in questo progetto per cercare assieme di valorizzare tante bellissime zone che oggi sono ancora da scoprire ma che hanno un grande potenziale" dice, spiegando "penso anche alla mia stessa città, Arezzo, da sempre considerata una zona 'minore' rispetto ad altre più famose zone della, una Regione importantissima dal punto di vista enoturistico.