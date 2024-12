361magazine.com - Just Dance 2025: quando il videogioco diventa strumento di sensibilizzazione

Leggi su 361magazine.com

Il nuovo capitolo del celebre gioco di ballo targato Ubisoft vanta una coreografia interamente pensata per sensibilizzare sul tema dell’ADHD. E far ballare proprio tutti!Con il termine ADHD si intende il disturbo evolutivo dell’autocontrollo da deficit di attenzione/iperattività, che include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività. Questi problemi derivano sostanzialmente dall’incapacità di regolare il proprio comportamento in funzione del trascorrere del tempo, degli obiettivi da raggiungere e delle richieste dell’ambiente. Specialmente in età evolutiva, esso rende molto complesso l’adattamento all’ambiente e la gestione delle relazioni.L’ADHD si presenta con maggiore frequenza durante l’infanzia e nelle fasi evolutive. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’11% dei ragazzi dai 3 ai 17 anni soffre di ADHD (fonte: cdc.