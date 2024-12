Liberoquotidiano.it - **Intelligence: Mantovano, 'rivedere vincoli segretezza e non chiamarli più segreti segreti'**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Essere così rigorosi nel divieto di disvelamento dell'identità degli appartenenti dei Servizi di informazione per la sicurezza è ancora una necessità al passo coi tempi? A scanso di equivoci, non mi riferisco al divieto che ovviamente va applicato col massimo del rigore per chi svolge compiti operativi. Mi riferisco a chi è impegnato nell'attività di analisi, o comunque in una attività caratterizzata da una naturale esposizione pubblica. Incontrato di frequente i rettori delle università italiane - parlo degli atenei più importanti e noti, statali e non statali -: sarebbero lieti di mettere a disposizione dell'intelligence nazionale alcuni dei loro migliori ex studenti o dei loro ricercatori. Ritengono una simile collaborazione motivo di vanto. Soffrono però il fatto di non poterne fare cenno pubblicamente.