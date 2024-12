Lanazione.it - “Insieme camminando“. Il progetto dell’Asl

Camminare fa bene: è partito ufficialmente il", promosso dalla Medicina dello Sport dell’azienda USL Toscana Nord Ovest, diretta dal dottor Carmine Di Muroal Comune di Borgo a Mozzano e alla Caritas. Per la prima passeggiata una quindicina di persone si sono trovate di fronte all’oratorio di via Umberto I per un primo percorso: da questa settimana gli appuntamenti saranno il lunedì, alle 10, e il mercoledì alle 14.30, con partenza sempre dall’oratorio. Tanti i percorsi proposti, dal più corto e semplice fino a un giro più lungo per chi è allenato. Il gruppo di cammino unisce persone di ogni età e in ogni condizione fisica, malati cronici, anziani, cittadini che desiderano svolgere un’attività fisica divertente e poco impegnativa, in passeggiate lungo il territorio borghigiano.