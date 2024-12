Ilrestodelcarlino.it - Impianto agrivoltaico allo stabilimento Orogel

Il Gruppo Hera si è aggiudicato 9,4 milioni di euro di contributi Pnrr utili a finanziare due progetti avanguardistici finalizzatisviluppo di sistemi agrivoltaici. Nello specifico, 6,6 milioni di questi sono destinati al progetto di Hera per la realizzazione di un Energy Park a Faenza (Ra), mentre i rimanenti 2,8 milioni finiranno nel progetto cesenate di Horowatt, startup di energia rinnovabile nata dalla coesione tra la società cooperativa agricolae la multiutility. Grazie a questi contributi il Gruppo può così rafforzare gli investimenti nel settore delle energie sostenibili, favorendo così il processo di transizione energetica e di decarbonizzazione a cui Hera si sta dedicando. L’iniziativa in questione è inserita nel Piano di transizione climatica di Hera, che ha come obiettivo quello di raggiungere emissioni Net Zero entro l’anno 2050.